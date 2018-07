Jongen (16) voor overval 's-Gravendeel aangehouden

Rond 17.50 uur kwam een jongenman een dierenwinkel aan 't Schenkeltje binnen, waar hij een personbeelslid met een mes bedreigde. De vrouw moest de kassa openen en geld afgeven, waarna de jongen er vandoor ging. Al die tijd hield hij het mes in zijn hand. De jongeman hield zijn gezicht bedekt en nam het geld mee en liep er de winkel mee uit. Het slachtoffer raakte niet gewond.



Arrestatie

De politie was er snel bij om de overvaller te zoeken, maar toen de agenten arriveerden was de vogel al gevlogen. Toch wisten de agenten binnen een uur de identeit van de vermoedelijke dader boven water te halen en was de arrestatie een feit. De jongen zit vast en wordt verhoord.