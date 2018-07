Verdachte aangehouden in zedenzaak Herman Bavinckstraat Rotterdam

Vanaf afgelopen weekend zijn politie en justitie dag en nacht met deze zaak bezig geweest. Onderzoeksleider Albert Jansen is tevreden dat er in zo’n kort tijdsbestek een verdachte kon worden aangehouden: “Iedereen was ontzettend gedreven om zo snel mogelijk tot de aanhouding van de verdachte te komen. Hiermee maken we het leed van de vrouw, het slachtoffer, niet minder, maar we hopen dat het haar in ieder geval helpt bij de verwerking."