Gebruikers en dealer aangehouden bij drugsactie

Rond 19.30 uur is de politie een onderzoek gestart in de woning aan de Boelaertstraat. Hierbij werd drugs in beslag genomen. De politie onderzoekt de aard en de hoeveelheid nog. Het gaat in ieder geval om meer dan een zogenaamde gebruikshoeveelheid. Ook werd een aanzienlijk geldbedrag in beslag genomen. In de woning werd de bewoner aangehouden. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht en ingesloten.