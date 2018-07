Speurders moord Safranti onderzoeken bosperceel Roermond

Breda, Roermond - Vandaag is in het kader van het onderzoek naar de gewelddadige dood van Kaan Safranti door de politie in samenwerking met specialisten van Defensie in een bosperceel aan de Witteweg in Roermond een gerichte zoekactie gehouden. Het gezochte voorwerp werd aangetroffen en veilig gesteld. Er zitten in verband met deze moord vier mannen en twee vrouwen in voorarrest.