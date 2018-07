Getuigen overval van frituur Brunssum gezocht

De man zou in de frituur achter de toonbank hebben willen komen om bij de kassa te geraken. Toen medewerkers zich tegen hem verzetten en om hulp riepen, zette hij het op een lopen. De man was donker gekleed en had mogelijk een schoudertas bij zich. Hij zou ongeveer 1.70 meter zijn. Er raakte niemand gewond bij het voorval.

Hebt u gisteravond of vannacht iets verdachts gezien op of rond de Maastrichterstraat in Brunssum? We komen graag met u in contact via het tipformulier of 0900-8844.