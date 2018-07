Wie is mijn wijkagent?

Het basisteam omvat de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas en voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een belangrijke rol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Op www.politie.nl staan de wijkagenten overzichtelijk vermeld onder ‘Mijn buurt’. Daar staan ook diverse contactmogelijkheden. Op veelvoorkomende vragen staat vaak al een antwoord op Politie.nl onder thema’s. De nieuwe indeling is als volgt:



Bram Peuten & Kay Bergers Horst a/d Maas Noord (Horst, Griendtsveen, America, Hegelsom, Meterik, Melderslo, Tienray, Swolgen en Meerlo) Luuk Meevissen & Heddeke Zeegers Horst a/d Maas Zuid ( Sevenum, Kronenberg, Evertsoord, Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst) Luc Janssen & Marion Vissers Peel en Maas (Panningen, Helden, Egchel, Kessel en Kessel-Eik) Ton de Bruin & Eelco Peters Peel en Maas (Meijel, Beringe, Grashoek, Koningslust, Maasbree en Baarlo) Ans Theunissen & Erwin vd Burgt Thema jeugd Nicol Claessens & Jaap Wiendels Overige thema‘s

Politiezorg

De wijkagent richt zich op de aanpak van veiligheidsvraagstukken zoals overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent maakt onderdeel uit van een basisteam. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. Ook zijn er vier wijkagenten actief in het gebied die thematisch werken. Dat betekent dat elk van hen zich bezig houdt met een aantal specifieke thema’s.



Externe partners

Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844. Bij spoed of heterdaad belt u natuurlijk 112.