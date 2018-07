Man bewusteloos geschopt en geslagen: getuigen gezocht

Nijmegen - Een 25-jarige inwoner van Grave raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 01.45 en 01.50 uur, ernstig gewond nadat hij in de Spinthuisstraat in Nijmegen tegen zijn hoofd was geschopt en geslagen. De dader maakte deel uit van een groepje jonge mannen. Het slachtoffer ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.