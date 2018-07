Verdachte aangehouden na steekincident Almere

Rond 01.45 uur ’s nachts werd de politie gealarmeerd over een gewonde man voor een woning aan de Haagbeukweg in Almere. Toen agenten arriveerden bleek de man een steekwond te hebben. Een traumaheli kwam ter plaatse om zorg te verlenen. De man is naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling. Op dit moment is hij niet in levensgevaar.

Onderzoek van de recherche heeft geleid naar een verdachte. Deze 19-jarige man is inmiddels aangehouden. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat zich precies heeft afgespeeld deze nacht aan de Haagbeukstraat wil de recherche graag spreken met getuigen. Tips kunnen bij de politie worden gemeld via 0900-8844 of via het meldformulier op politie.nl. Anoniem melden kan ook, via 0800-9000 of via Meld Misdaad Anoniem.