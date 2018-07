Toen de politie arriveerde, was de brandweer al aanwezig en het vuur aan het blussen. Daarna verrichte de politie onderzoek aan de auto en werd brandstichting niet uitgesloten. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben dat te maken kan hebben met de autobrand. Heeft u iets gezien of andere informatie dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.



2018143713