Getuigen gezocht van straatroof

Het slachtoffer fietste op het fietspad op de Eurotomsingel toen hij werd aangesproken door een voor hem onbekende man. De man begon direct te schreeuwen naar de Heemskerker en vanuit het niets sloeg de man hem meerdere malen in zijn gezicht. Het slachtoffer raakte daardoor uit balans en zijn belager griste de persoonlijke bezittingen van de jongeman uit zijn zakken. De man vluchtte kort daarna in de richting van de Beneluxlaan en het slachtoffer fietste naar huis. Hier werd de politie ingeschakeld, echter was het te laat om een zoekslag in de omgeving te maken. De jongeman kon zijn belager als volgt omschrijven;

-Ongeveer 25 jaar;

-Tussen de 1,80 en 1,80 meter;

-Donkere huidskleur;

-Donker shirt en zwarte joggingsbroek.

Heeft u iets gezien? Neem dan s.v.p. contact met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

2018143693