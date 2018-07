Jonge Haarlemmer aangehouden

Het slachtoffer zat met twee vrienden in het park toen het drietal ineens werd aangesproken door twee jongemannen. De jongens wilden geld en de telefoons van de drie vrienden hebben. De Haarlemmer vroeg het tweetal waarom zij dit wilden en werd toen door één van hen bij zijn kraag gegrepen. Na wat duw- en trekwerk, gaf uiteindelijk één van de twee jongemannen het slachtoffer een harde klap in zijn gezicht en twee trappen. Op dat moment gingen omstanders zich ermee bemoeien en vluchtte het duo in de richting van de Generaal Spoorlaan. De politie was inmiddels ook ingeschakeld en die zag over de Jan Gijzenkade twee personen lopen die voldeden aan het doorgegeven signalement. Toen de twee jongens de politieagenten in de smiezen kregen, zetten zij het direct op een rennen. Eén van hen, een 16-jarige Haarlemmer, kon in de Scheldestraat worden aangehouden, de ander werd uit het zicht verloren.

2018143665