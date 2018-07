Netwerk drugsleveranciers Amsterdam-Oost opgerold

Bij een inval in de woning van de verdachte aan de Pieter Nieuwlandstraat (Amsterdam-Oost) vond de politie een tas met heroïne, zakken met lege wikkels, meetapparatuur en ruim 16.000 euro. Ook in de kluis van het restaurant vonden rechercheurs geld, dat mogelijk duidt op witwassen. In de woning van de 30-jarige zoon – eveneens in Amsterdam-Oost – troffen de rechercheurs een hennepplantage aan.

De politie viel de woning en het restaurant binnen na een onderzoek van ruim drie maanden, waaruit bleek dat de man in Amsterdam-Oost en een deel van het centrum via vaste fietskoeriers klanten voorzag van harddrugs, minimaal 25 bestellingen per dag. ‘We vermoeden dat hij dat zeker al enkele jaren doet’, aldus rechercheteamleider Corry.

De rechercheurs legden ook vast beslag op waardevolle goederen. Vooraf is uitgerekend dat van de verdachte bij een veroordeling voor minimaal 67.000 euro ontnomen kan worden. Teamleider Corry: ‘Vooruitlopend daarop leggen we conservatoir beslag op kostbare eigendommen zoals sieraden en de auto van de verdachte.’

De 50-jarige restauranthouder is aangehouden evenals een 54-jarige koerier en zijn 60-jarige partner. De mannelijke verdachten zitten nog vast; de vrouw is dinsdag 24 juli heengezonden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.