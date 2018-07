Dreiging met vuurwapen leidt tot twee aanhoudingen

Rond 19.05 uur kregen agenten de melding dat een aantal collectanten op het Professor Zeemanplantsoen in Voorschoten bedreigd zouden zijn door een man met een vuurwapen. De man was na de bedreiging verder gelopen.



Doordat de collectanten het kenteken van de auto van de man noteerden, lokaliseerde de politie het voertuig enige tijd later bij een nabijgelegen appartement complex. Uit onderzoek bleek dat de man het portiek van dit appartementencomplex was in gegaan.



Omdat de verdachte niet open wilde doen en er vanwege het eerder getoonde vuurwapen een dreigende situatie was, ging de politie met hondengeleiders naar binnen volgens de schildprocedure. In de woning kon de 31-jarige verdachte uit Amsterdam, samen met een 36-jarige medeverdachte uit Den Haag, vervolgens worden aangehouden. Alleen de verdachte uit Amsterdam zit op dit moment nog vast. De recherche onderzoekt de zaak.