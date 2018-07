Overvaller knevelt medewerker Dordtse pizzeria

De medewerker was bezig met de afsluiting toen de overvaller vermoedelijk via de achterzijde de winkel binnen wist te dringen. De 17-jarige medewerker werd vastgebonden en door de overvaller geslagen. Nadat de overvaller was vertrokken wist hij zich los te maken om vervolgens de politie te bellen.

Agenten hebben beelden en sporen veiliggesteld en spreken deze donderdagochtend uitgebreid met het slachtoffer.