Politie voorkomt plofkraak Zwijndrecht

Rond 04.10 uur kreeg de politie de melding dat aan de betreffende pinautomaat gerommeld werd en het was duidelijk dat het voorbereidingshandelingen voor een plofkraak betrof. Toen de daders de agenten zagen aanrijden, gingen ze er samen op een scooter vandoor. Vlakbij de pinautomaat stapte de passagier af en ging er rennend vandoor. Ook de bestuurder reed hard weg en ondanks een achtervolgingen door de agenten wisten beiden te ontsnappen.



Tas met inhoud

De daders lieten bij hun aftocht op het Norderstedtplein een tas met inhoud achter. Vanwege het vermoeden van een plofkraak kon niet worden uitgesloten dat in de tas explosieven zaten die de daders hadden willen gebruiken. Om die reden werd rond 06.00 uur besloten een naburig woon-zorgcomplex en aangrenzende woningen te ontruimen en de winkels van winkelcentrum Walburg níet open te laten gaan. Bewoners werden ter plekke opgevangen en van drinken en eten voorzien. Ook de weekmarkt op het parkeerterrein werd geannuleerd.

Ontploffing

Niet voor niets : na uitgebreid onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie bleek dat in de tas goederen zaten die voor een explosie gebruikt hadden kunnen worden. Deze zijn rond 11.45 uur op een braakligend terrein aan de Ringdijk in Zwijndrecht gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Drie kwartier daarvoor konden de bewoners weer terug naar hun woningen en konden de winkels van het winkelcentrum hun deuren alsnog openen.

Was u getuige?

De politie heeft de niet-uitgevoerde plofkraak in onderzoek. Wie de mannen bij de pinautomaat heeft gezien of andere informatie heeft die helpt in het onderzoek wordt gevraagd te bellen naar de recherche in Dordrecht op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.