Tilburger aangehouden na mishandeling medebewoner

Het slachtoffer verklaarde dat hij de verdachte had aangesproken omdat hij een medebewoonster zou lastig vallen. Hierop werd hij door de 24-jarige Tilburger tegen een muur gegooid en in het fietsenhok meerdere malen met gebalde vuisten op zijn hoofd en in zijn gezicht geslagen.. Ook werd met één arm de keel van aangever keel dicht geknepen. Medewerkers van de instelling maakten een eind aan de mishandeling De agenten zagen dat hij meerdere verwondingen in zijn gezicht had. Hij werd ter plaatse door verpleegkundigen van de ambulancedienst behandeld. Agenten hebben vervolgens de verdachte in zijn kamer aangehouden.