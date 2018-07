Westkust Zeeuws-Vlaanderen geplaagd door auto-inbraken

Het onderzoek naar de auto-inbraken heeft helaas nog geen zicht op een dader opgeleverd. Ook is nog onbekend of de verschillende diefstallen verband met elkaar houden. Daarom vragen we strandgangers die de Zeeuws-Vlaamse westkust bezoeken alert te zijn wanneer zij hun voertuig onbeheerd achterlaten. In de eerste plaats is het belangrijk om de auto goed af te sluiten. Daarnaast is het ook van belang om geen waardevolle spullen (zichtbaar) in de auto te laten liggen. Ons advies is om waardevolle spullen, zoals tablets en andere communicatieapparatuur, thuis te laten of uit de auto mee te nemen. Wanneer u toch waardevolle spullen in de auto achter laat, zorg dan in ieder geval dat deze niet in het zicht liggen.