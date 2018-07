In Onder de Loep: Vier mannen halen gokkast leeg

Er zijn van deze mannen beelden van zowel binnenkomst als van het leeghalen van de gokkast. Herkent u (één of meer van) deze mannen, neemt u dan contact op met de politie.

Deze camerabeelden zijn ook op 26 juli rond 18:00 uur na de uitzending van Onder de Loep te zien op Gezocht & Vermist.



In de uitzending van 26 juli 2018 ook aandacht voor:

Deventer, tasjesroof op centraal station

Op maandagmiddag 19 februari 2018 laadt een vrouw op het stationsplein in Deventer haar chipkaart op. Vervolgens wordt haar handtas uit haar fietstassen gestolen. Een getuige heeft eén van de mogelijke daders op de foto gezet. Wie kent of herkent deze man?

2018077042

Almelo, jongens stelen twee telefoons uit winkel

Op zaterdag 28 april 2018 omstreeks 16.30 uur stelen twee jongens telefoons uit een telefoonwinkel aan de Grotestraat in Almelo. Op beelden is te zien dat de jongens twee telefoons wegnemen en met de telefoons wegrennen uit de winkel. Bij het wegrennen rennen ze bij de uitgang tegen de glazen deur aan. Beide jongens zijn naar schatting circa 18 á 20 jaar. Wie (her)kent deze twee jongens?

2018184862

Zwolle, bejaarde vrouw beroofd van ketting in aanleunwoning

Op vrijdagavond 13 juli 2018 rond 17.15 uur wordt een bejaarde vrouw in haar woning aan de Spoolderbergweg door een man beroofd van haar gouden ketting. De onbekende man stapt haar woning binnen, neemt haar ketting mee en gaat er vermoedelijk vandoor op een fiets. In de uitzending verschillende vragen en een uitgebreid signalement van de dader.

2018312942

Zwolle, bewoner overloopt inbreker in woning

Op zondagochtend 15 juli 2018 rond 05.10 uur wordt in een woning aan de Izak Osstraat een inbreker overlopen. Als de bewoner de voordeur hoort loopt hij naar beneden. Op het moment dat hij beneden komt, staat hij oog in oog met een onbekende man. In de uitzending verschillende vragen en een signalement van de inbreker.

2018315511

Enschede, man door geweld om het leven gekomen

Op dinsdag 3 juli 2018 treft de politie, na een melding, een overleden man aan in een woning aan het Oosterveld in Zwolle. Het blijkt om een 26-jarige man uit Enschede te gaan die door geweld om het leven is gekomen. De man woonde sinds een aantal maanden in de woning. De politie is voor het onderzoek in deze zaak nog steeds op zoek naar informatie over wat er op dinsdag 3 juli en de periode voorafgaand aan 3 juli is gebeurd. En is uiteraard ook nog op zoek naar getuigen. In de uitzending van Onder de Loep op 26 juli 2018 meer informatie over deze zaak.

2018294638



Tips?

Heeft u informatie over (een van) bovenstaande zaken vul dan het tipformulier in.



Onder de Loep is het tweewekelijks opsporingsprogramma op donderdagavond bij RTV Oost uitgezonden vanaf 17.45 uur en wordt daarna elk uur herhaald. Naderhand worden de zaken ook geplaatst onder 'Gezocht en Vermist' op www.politie.nl. Bij de items zullen de filmpjes van de uitzendingen te zien zijn, evenals foto's van verdachte personen of aangetroffen goederen.