Vaker controles op brugspringers en havenduikers

Haar collega Maaike van Osta van basisteam Walcheren neemt met enige regelmaat een kijkje bij de draaibrug over het kanaal Walcheren ter hoogte van Oost-Souburg. De jeugd vindt het reuze spannend vanaf de draaibrug naar beneden in het kanaal te springen. ‘Duiken vanaf de kade wordt gedoogd naar niet vanaf de draaibrug. Dat is echt gevaarlijk. Want onder de brug ligt veel troep.’ Handhaven is een taak van de provincie en/of de gemeente maar wijkagenten houden uiteraard ook een oogje in het zeil. Maaike: ‘Uitzonderingen daargelaten maar dit jaar hebben we minder last van brugspringers. Onze campagne dit jaar op instagram werpt vruchten af.’