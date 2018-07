Drie aanhoudingen voor openlijke geweldpleging

De politie kreeg omstreeks 19.00 uur een melding dat een groep van zo’n 10 personen ruzie hadden op het Stationsplein. Toen de politie ter plaatse kwam bleken de betrokkenen al te zijn vertrokken. Getuigen verklaarden dat meerdere personen ruzie hadden en dat één van die personen vermoedelijk een vuurwapen bij zich had. Op basis van signalementen en verder onderzoek bleek dat enkele van de betrokkenen zich mogelijk bevonden in een woning aan de Meteorenstraat. Omdat er sprake kon zijn van een vuurwapen werd er door een Arrestatieteam een inval gedaan in de betreffende woning. Daar werden de drie verdachten aangetroffen. Het betreffen een 37-jarige man uit Enschede en een 29-jarige man en 32-jarige man, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. In de woning werd geen wapen aangetroffen. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.

(2018336061)