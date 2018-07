Dodelijk verkeersongeval

Waarschijnlijk komend vanaf de Rosa is de bestuurster op de T-splitsing met de Azalealaan van de weg geraakt en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. Een brandweerman is via de achterzijde in de auto gekropen en heeft daar de nodige voorbereidingen gemaakt, zodat het slachtoffer op een brancard uit de auto gehaald kon worden. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden. De afdeling Verkeersongevallenanalyse doet technisch onderzoek.

2018336774 (JA)