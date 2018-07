Een beetje veel gestolen staal

De politie maakt steeds meer gebruik van technische hulpmiddelen om criminaliteit te bestrijden. Eén van deze middelen is de zogenoemde automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Aan de hand van een videocamera met daaraan een gespecialiseerd softwareprogramma worden kentekens gescand en vergeleken met zogenoemde hotlisten. Deze geven aan of er iets 'mis' is met het kenteken, bijvoorbeeld dat de auto gestolen of niet verzekerd is. Ook kan de politie zien of degene op wiens naar het kenteken staat gezocht wordt in een onderzoek, of dat er nog een boete of geldstraf tegen hem/haar open staat. Ook krijgt de politie een signaal of de kentekenhouder bekend is in verband met geweld, wapens of drugsgebruik. Als er een 'hit' is, wordt het voertuig staande gehouden en worden zowel de bestuurder als de auto gecontroleerd.