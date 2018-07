Politie zoekt getuigen duinbrand

De getuige meldde dat de brand was begonnen nadat een groep van ongeveer tien jongeren (waaronder vier meisjes) vanaf de plaats van de brand waren weggelopen. De politie houdt daardoor rekening met brandstichting.

Bent u getuige geweest van het ontstaan van de brand of kent u de groep jongeren die op dat moment in het duingebied aanwezig was, neem dan contact op met de politie in Den Helder op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meldt Misdaad Anoniem).

2018144540