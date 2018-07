Getuigen gezocht overval pizzeria Diemen

De overval is gepleegd onder bedreiging van een wapen en de twee mannelijke verdachten zijn gevlucht op een donkerkleurige scooter in de richting van Diemen Zuid.

Signalement van beide verdachten:

Licht getint

Donker gekleed

Zelfde soort broek aan met witte strepen aan de zijkant

De politie is dringend op zoek naar getuigen. Mogelijk hebben mensen de twee daders gezien voor, tijdens of vlak na de overval in de omgeving van het Diemerplein. Informatie kan worden doorgegeven aan de recherche via 0900-8844 of via het tipformulier. Indien u liever anoniem informatie dan kan dat via 0800-7000 Meld misdaad anoniem.