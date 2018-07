Getuigenoproep ernstige mishandeling Frederiksplein

De politie is op zoek naar deze voortvluchtige verdachte. Zijn signalement luidt:

man van circa 25 á 30 jaar oud

rode pet

donkerblauw tshirt

korte broek

Tevens wil de recherche graag met getuigen spreken die nog niet met de politie hebben gesproken maar die wel iets hebben gehoord of gezien. Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000 of via onderstaand tipformulier.