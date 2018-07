Zakkenrollers? Geef ze geen kans!

Het doelgroepenteam van de politie ziet twee vormen van zakkenrollerij: Overdag vindt zakkenrollen in het geniep plaats. De dief maakt gebruikt van de drukte en verdwijnt in de menigte nadat deze heeft toegeslagen.

’s Avonds en in de nacht passen de zakkenrollers een andere tactiek en techniek toe: Ze benaderen hun slachtoffer amicaal door middel van de’ voetbaltruc’ of de ‘dans’ en beroven het slachtoffer, zonder dat deze het merkt, van persoonlijke eigendommen. Soms gaat deze amicale benadering over in agressie.