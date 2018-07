Agenten raken gewond bij sussen ruzie

De motoragent kreeg een melding van een vechtpartij en liep op het tweetal af om de boel te sussen. Hierbij sloeg één van hen de agent hard in zijn gezicht. De andere verdachte bleek een taser bij zich te dragen, die agenten in beslag namen. De agent is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Tijdens de aanhouding raakte een andere agent gewond aan zijn arm. Beide agenten deden aangifte. De twee verdachten zitten nog vast en worden gehoord.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.