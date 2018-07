Twee verdachten aangehouden na diefstal

Rond 01:30 werd een surveillerende agent op het Zwarte pad aangesproken door twee vrouwen. Zij vertelden dat hun persoonlijke eigendommen waren verdwenen nadat zij in de zee waren gaan zwemmen. Via een traceringsapp op de telefoon van één van de slachtoffers bleek dat de telefoon zich in de buurt van het kruispunt van de Scheveningseweg en de Frankenslag bevond.