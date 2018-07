Update hoeveiligismijnwijk.nl

U zult op hoeveiligismijnwijk zien dat in de ene buurt minder wordt ingebroken of minder fietsen worden gestolen dan in de andere. In die wijken waar het aantal aangiften nog steeds hoog is, de zogenaamde hotspots, zetten de politie en haar partners extra in om het aantal delicten terug te brengen.

Ook u kunt helpen

Met een paar eenvoudige maatregelen kunt u het criminelen knap lastig maken. Draai bijvoorbeeld altijd de voordeur op slot als u weggaat. Zet uw fiets ook in de schuur op slot. U kunt zich ook aansluiten bij een WhatsAppgroep voor buurtpreventie in uw wijk. En als u een situatie niet vertrouwt of iets verdachts ziet, bel dan de politie via 112. Zo kan de politie nog meer verdachten op heterdaad aanhouden.