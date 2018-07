DNA-match aangehouden verdachte zedenzaak Herman Bavinckstraat

Naar aanleiding van het nieuws over de aanhouding zijn diverse complimenten bij politie en het Openbaar Ministerie binnengekomen. 'Dat is natuurlijk ontzettend gaaf', aldus onderzoeksleider Albert Jansen. 'Ik was al trots op het team, maar dergelijke positieve commentaren op je werk geven gewoon een warm gevoel. Ik wil de mensen die die moeite hebben genomen bedanken, maar ook benadrukken dat we er nog niet zijn, het onderzoek is nog in volle gang.' Er zijn ook steunbetuigingen voor het slachtoffer bij de politie binnengekomen. Deze worden door het team naar de 20-jarige vrouw doorgespeeld.