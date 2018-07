Man aangehouden na bedreiging met mes

De man kwam liep rond 01.00 uur de zaak in, hield een mes in zijn hand en dreigde hiermee. Hierop werd de politie gebeld, waarop de man in zijn auto stapte en wegreed. Omdat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen, kon de politie de man snel vinden. Uit voorzorg werd een politiehond meegenomen naar het huisadres van de verdachte, maar deze werd niet ingezet. De aanhouding verliep rustig. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.