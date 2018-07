Man gewond bij steekincident

De man zou naar aanleiding van een ruzie zijn bedreigd door drie mannen. Hierdoor ontstond een vechtpartij waarbij is ingestoken op het slachtoffer. De drie verdachten zijn gevlucht in met een auto in de richting van Tegelen. Het slachtoffer heeft zich aan zijn verwondingen laten behandelen in het ziekenhuis. Uit politieonderzoek is gebleken dat het gaat om een incident in de relationele sfeer. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachten worden geen mededelingen gedaan. De politie heeft nog niemand aangehouden.