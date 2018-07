Drie mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging

Omstreeks 00.45 uur kreeg de politie een melding van een ruzie bij een horecagelegenheid aan de Plantage. Het bleek dat er binnen een woordenwisseling was geweest tussen de 35-jarige verdachte en een personeelslid. De man ging in eerste instantie weg, maar direct daarna kwam hij terug met een groep personen. Toen hen de toegang werd geweigerd werd de groep agressief. Een medewerker werd geslagen en meubilair en glaswerk werd vernield. De politie kwam ter plaatse en wilde de 35-jarige man aanhouden. De verdachte verzette zich echter heftig en de rest van de groep bemoeide zich met de aanhouding. Ze waren daarbij zeer agressief. Nadat het politiemensen lukte de groep op afstand te houden kon de aanhouding uiteindelijk worden verricht. Ook nadat de verdachte was weggebracht bleef de rest van de groep agressief richting de politie. Uiteindelijk keerde de rust weer en vertrok de groep. Al snel bleek echter dat meerdere personen uit deze groep ook hadden geslagen en vernielingen hadden gepleegd. Hierop werd besloten om de andere twee verdachten, die zich nog op de Oudestraat bevonden, aan te houden.

(2018338297)