Straatroof in Heiloo

De man loopt via de parkeerplaat van Capel-acker naar de noordzijde van de flat aan de Kerkakkers en loopt daar het speelveldje op.

Aan de noordzijde van de flat van de Kerkakkers is een inham in het gebouw en daar staan op dat moment twee jongens met allebei een scooter.

Een van de twee jongens is een donkere jongen met een klein staartje wat onder zijn helm vandaan komt.

Hij zit op een rode bromfiets.

De andere jongen heeft blond krullend haar en draagt geen helm.

Deze zit op een zwarte bromfiets en heeft een windscherm.

De blonde jongen zegt iets tegen tegen de man. Hij draait zich om want hij verstaat niet wat de blonde jongen zegt. Nog voordat de jongen kan reageren wordt zijn schoudertasje van zijn bovenlijf gerukt. Het tasje breekt en de blonde jongen vraagt om geld. Terwijl hij dit vraagt doorzoekt hij het schoudertasje.

Nog voordat het slachtoffer het tasje terug kan pakken wordt hij door de andere jongen in zijn buik geslagen en geschopt. Als de blonde jongen tegen zijn partner zegt dat het slachtoffer niets heeft gaan de twee verdachten ervandoor. Ze rijden op hun bromfietsen in de richting van de garages aan de Geestakker.

De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroof. Heeft u iets gezien of gehoord dat iets te maken kan hebben met deze beroving dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met 0900-8844.

2018145101