Straatroof in Nieuw-Vennep

Een 31-jarige vrouw uit Nieuw-Vennep komt bij het bushokje aan de Operaweg aangelopen. Er zit op dat moment onder andere een geheel in het donker geklede man. Niets vermoedend loopt de vrouw de verhoging van het busstation op en kijkt naar het bord met de vertrektijden van de bus. De man staat op en passeert de vrouw. De vrouw heeft nog niets in de gaten totdat opeens met een enorme ruk haar tas van haar schouder wordt afgetrokken. Totaal verbaasd en overrompeld rent de vrouw achter de man aan. Hij rent richting de Griseldalaan en daar staat een andere man op een grijze scooter hem op te wachten. Ze rijden over de Rigolettosingel in de richting van de Fideliolaan en worden dan uit het oog verloren.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze beroving zo vroeg in de ochtend dan zouden wij graag in contact met u komen. U kunt bellen met 0900-8844.

Het signalement van de dader die de tas van de schouder van het slachtoffer trok:

- Jongeman

- 1.80 tot 1.85

- Zwart of donkerkleurig vest of hoodie met capuchon van joggingstof

- Zwarte of donkerkleurige broek eveneens van joggingstof

Persoon twee was ook geheel in het donker gekleed.

2018144709