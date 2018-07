Beschonken taxichauffeur veroorzaakt aanrijding

De betrokken taxi werd niet veel later aangetroffen op de Wilgenstraat. De chauffeur zat niet meer in het voertuig. Meerdere getuigen troffen de chauffeur even later aan op de Bredaseweg. Hier werd de man door de agenten aan een alcoholtest onderworpen. De verdachte blies 910 ugl. De limiet voor alcohol in het verkeer ligt op 220 ugl (0,5 promille). Voor beginnend bestuurders (minder dan vijf jaar in het bezit van een rijbewijs) gelden lagere percentages. Voor hen ligt de grens op 88 ugl (0,2 promille). De verdachte is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd.