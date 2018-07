Man verdronken in Waalwijk

Verschillende hulpdiensten rukten vrijdagavond rond 19.45 uur uit naar de locatie. Meerdere mensen hoorden de man kort hiervoor in het midden van het water om hulp roepen. Even later verdween hij onderwater. Direct werden er duikteams van de brandweer ingezet. Om een goed overzicht te krijgen, ging ook een drone de lucht in. Toen het die avond te donker werd, stopten de duikers met de zoektocht.