Man overleden na geweldsincident

De politie kreeg rond 19.00 uur een melding van een ruzie in een pand aan de Oudestraat. Agenten waren snel ter plaatse en troffen in de hal van het pand een man aan die niet meer aanspreekbaar was. Hij reageerde niet meer en de agenten gingen over tot reanimatie. Deze hulp mocht niet meer baten en het slachtoffer is ter plekke overleden. Na het incident zijn drie verdachten aangehouden. Hun rol bij het geweldsincident wordt door de politie onderzoek.



Identiteit van de betrokken personen wordt nog niet bekend gemaakt omdat de familie van het slachtoffer nog in kennis gesteld moet worden. Ook worden er op dit moment geen uitspraken gedaan over de relatie tussen slachtoffer en verdachten. De aanleiding voor het incident is onbekend en wordt door de recherche onderzocht. Verdere informatie kan op dit moment niet worden gegeven en volgt mogelijk zondag overdag.