De toedracht was onduidelijk, maar vermoedelijk ontstond op de Markt onenigheid tussen enkele jongeren. De aangever belandde op de grond waarna hij geschopt is. De politie bekeek camerabeelden en zag hoe de Roosendaler schoppen kreeg en door wie. Daarop zijn twee verdachten (16 en 21 jaar) aangehouden voor zware mishandeling. Een 18-jarige vrouw beledigde de agenten toen zij de arrestatie verrichtten. Ze zitten vast voor onderzoek. De politie nam de aangifte op.

Camera in beeld

De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Daarmee kan de politie dus sneller meer incidenten op te lossen. Doet u mee met Camera in Beeld?