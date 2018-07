Waarschuwingsschot raakte verdachte

Nijmegen - Vrijdag 27 juli in de ochtend, werd door een agent tijdens de benadering van een verdachte in een woning aan de 63e straat in de Meijhorst een waarschuwingsschot gelost. Eerder werd door ons gemeld dat er niemand gewond was geraakt. Dit is niet juist. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man wél aan zijn onderbeen is geraakt door het waarschuwingsschot. De man maakt het naar omstandigheden goed.