Poging diefstal scooter

Oosterbeek - Zaterdagavond is een 16 jarig meisje uit Oosterbeek slachtoffer geworden van een poging tot diefstal met geweld van haar scooter door twee meisjes. Het slachtoffer was in gezelschap van twee vriendinnen. Het incident vond plaats rond de klok van 22.00 uur op de Schelmseweg te Oosterbeek in de directe omgeving van het viaduct over het spoor. De diefstal mislukte waarna de twee meisjes wegrenden.