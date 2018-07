Miljoenenvondst aan drugs in woning Zuidwijk

Criminaliteit rondom luxe appartementencomplexen en woontorens is geen nieuw fenomeen. Wel is er de afgelopen tijd veel meer aandacht voor gekomen waardoor de problematiek steeds zichtbaarder werd wordt. Dit zorgt ervoor dat er inmiddels veel expertise binnen de politie eenheid Rotterdam, gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie aanwezig is op het gebied van spookbewoning.

Het gaat veelal om dure luxe appartementen die via verhuurbemiddelingsbedrijven worden aangeboden. De huur van duizenden euro's wordt contant afgerekend. De werkelijke bewoner wordt niet aangemeld bij de gemeente zodat hij anoniem blijft. En vaak gaat het om appartementen in woontorens waar weinig sociale contacten zijn tussen bewoners.