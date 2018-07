Onderzoek na vondst van twee overleden mannen

De medewerkers van de ambulance konden bij een van hen geen duidelijke doodsoorzaak vaststellen. Hierop is de politie met een onderzoek gestart. Tijdens de aanwezigheid van de hulpdiensten werd in een andere kamer eveneens een overledene aangetroffen. De brandweer heeft vervolgens een meting verricht of er sprake was van een giftige stof in de lucht. Dit bleek niet het geval te zijn. De forensische opsporing heeft vervolgens ook onderzoek gedaan. Diezelfde middag is er met een arts een schouw verricht op beide lichamen.