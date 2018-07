Bewoner gewond na worsteling met insluiper

De bewoner van het huis zat zaterdag aan het einde van de avond nietsvermoedend in de tuin toen hij vreemde geluiden uit de woning hoorde. Ook brandde plotseling het licht op de bovenverdieping. Omdat hij het niet vertrouwde nam hij boven een kijkje. Daar werd hij direct geconfronteerd met een man die hem vastpakte en duwde, waardoor de bewoner ten val kwam. De bewoner en zijn vrouw, die in de woonkamer zat en inmiddels ook door had dat er iets mis was, werden door de man bedreigd. Hij ging er uiteindelijk met geld van de bewoners vandoor. De geschrokken bewoners belden direct met 112.