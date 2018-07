Voertuigen zijn het doelwit

De politie telde acht inbraken en één poging inbraak in voertuigen met soms een buitenlands kenteken. Bij de poging inbraak in Scharendijke werden de inbrekers vermoedelijk gestoord door een voorbijganger. Het slot van de camper was opengebroken, maar men was niet binnen geweest. Ook bij andere campers in onder meer Domburg, Burgh-Haamstede en Zoutelande forceerden inbrekers het slot met vermoedelijk een schroevendraaier. Een paar keer sloeg men een ruit in en in één geval werd ook het zeil van een aanhangwagen opengesneden. De buit bedroeg vooral kleding, laptops en persoonlijke papieren, zoals een vaarbewijs.