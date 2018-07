Op vakantie? Check eerst of u nog een boete heeft openstaan!

U kunt zelf nakijken of er nog verkeersboetes openstaan via de website van het CJIB . Klik op Digitaal Loket. U hebt dan wel een DigiD-code nodig. Meestal kunt u de boete direct betalen via iDEAL of een gespreide betaling aanvragen.

U kunt via www.cjib.nl/ik-wil-weten-wat-ik-moet-betalen een overzicht opvragen van alle openstaande verkeersboetes en strafrechtelijke vorderingen (denk aan strafbeschikkingen, boetevonnissen, schadevergoedingsmaatregelen, transacties en ontnemingsmaatregelen). Het overzicht wordt naar uw Berichtenbox verstuurd, of u ontvangt het overzicht per post als u geen DigiD-code heeft. Als u het overzicht per post ontvangt, kunt u een geldboete niet met iDEAL betalen. U kunt het bedrag zelf overmaken, of u kunt zich melden op het politiebureau. Als u de boete op het politiebureau betaalt kan de politie uw signalering ook meteen verwijderen uit het Opsporingsregister.

Het kan zijn dat u nog andere geldboetes moet betalen, DNA moet afstaan of een straf moet uitzitten. Meldt u zich dan met een geldig legitimatiebewijs op een politiebureau bij u in de buurt. Als er geen zaken meer openstaan in het Opsporingsregister kunt u met een gerust hart op vakantie!