Dode bij woningbrand

Almelo - De politie startte in de nacht van maandag op dinsdag 3 juli onderzoek in een woning aan de Jan Sluyterslaan in Almelo, nadat na een brand een dode man werd aangetroffen. De identiteit van de man moet nog formeel worden vastgesteld. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de man om het leven is gekomen.