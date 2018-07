Man aangehouden nadat meisje werd lastiggevallen

Het slachtoffer meldde zich bij de politie omdat ze zou zijn lastiggevallen door een man. De man die is aangehouden blijkt een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats te zijn.

De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd en wat de rol van de man is geweest. De politie heeft al verschillende mensen gesproken, maar zoekt nog steeds getuigen die vrijdagavond 29 juni tussen 18.00 en 19.00 iets opvallends hebben gezien rond de Rijkerswoerdse Plassen dat hiermee te maken kan hebben. Hebt u wat gezien? Bel dan de politie via 0900-8844

2018289308