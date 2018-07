Politie doet onderzoek naar doodsoorzaak van overleden man

Op dinsdag 3 juli 2018 omstreeks 17.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een overleden persoon in een woning aan Het Oosterveld. De agenten troffen het levenloze lichaam van een man aan. Wie de overleden man is moet nog officieel worden vastgesteld door identificatie.

De politie is onmiddellijk een onderzoek gestart naar de mogelijke doodsoorzaak aangezien het lijkt op een niet natuurlijk overlijden. De omgeving van de woning is afgezet en het Team Grootschalige Opsporing is bijeen geroepen om dit mogelijke misdrijf te onderzoeken.

Weet u meer?

Naast het onderzoek in de woning is de politie ook bezig met een buurtonderzoek. Het rechercheteam wil graag iedereen spreken die mogelijk informatie heeft over dit misdrijf, de overleden man of de mogelijke aanleiding van zijn overlijden. Hiervoor kan telefonisch contact worden opgenomen met de politie 0900 8844, digitaal via meldformulier op of door het sturen van een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van Politie Enschede. Anoniem tippen kan via Bel misdaad anoniem: 0800 70000.