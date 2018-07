Getuigenoproep steekincident

In die zondagnacht 24 juni heeft zich een situatie voorgedaan rond 02.00 uur in de omgeving van winkelcentrum ’t Paradijs, waarbij een 16-jarige jongen gewond raakte. Deze 16-jarige Hoofddorper liep een steekwond op en moest voor behandeling hiervoor naar het ziekenhuis. De recherche heeft een onderzoek gestart naar dit geweldincident. De recherche is hierbij echter nog op zoek naar mensen die hiervan getuige zijn geweest, omdat nog steeds niet duidelijk is, wat zich heeft afgespeeld.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien van dit incident in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 juni tussen 01.30 en 02.15 uur in de omgeving van winkelcentrum ’t Paradijs in Hoofddorp? Of heeft u andere informatie die de recherche kan helpen bij het opsporen van de dader? Belt u dan s.v.p. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844. U kunt uw informatie ook delen via een contactformulier op internet.

Vermeldt u dan s.v.p. het referentienummer 2018118521 erbij.